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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гюнтер Штайнер: «Почему Ферстаппену выписали 5 секунд штрафа, а не 10? Как будто стюарды не были уверены и сделали скидку»

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер сообщил, что не согласен с пятисекундным штрафом пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена на Гран-при Саудовской Аравии.

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