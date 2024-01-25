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ВСУ пытаются вернуть «Царскую охоту», в Крынках – ротация, «Бобер» над Туапсе: утренняя сводка с фронта

ВСУ пытаются вернуть «Царскую охоту», в Крынках – ротация, «Бобер» над Туапсе: утренняя сводка с фронта

▪️ В ночное время из Одесской области поступили сообщения о многочисленных «Геранях». Есть сообщения, что пожары возникли на двух промышленных предприятиях.

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