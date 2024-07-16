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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мбаппе прошел медицинское обследование перед презентацией в качестве игрока «Реала». Он ответил «конечно, да» на вопрос о том, мечтал ли сыграть за мадридцев

Сегодня утром 25‑летний форвард, перешедший в клуб из «ПСЖ» в качестве свободного агента, посетил медицинский центр, где прошел итоговое обследование.

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