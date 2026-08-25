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Регионы России

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Катерина Коваль покидает команду LSU после прихода россиянки Анны Минаевой

Катерина Коваль покидает команду LSU после прихода россиянки Анны Минаевой

20-летняя украинская центровая баскетбольной команды Университета штата Луизиана (LSU) Катерина Коваль объявила о своем уходе из команды менее чем через две недели после подписания в состав игрока из России, 17-летней Анны Минаевой.

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