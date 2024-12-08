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Добрый Мир

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Армия России штурмует Курахово и продвигается к Красноармейску (КАРТА)

Армия России штурмует Курахово и продвигается к Красноармейску (КАРТА)

На красноармейском (покровском) направлении российские войска закрепились на западной окраине посёлка Шевченко, вдоль лесополосы севернее Новотроицкого и южнее вдоль балки Сазоновка.

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