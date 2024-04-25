10 мигрантов привезли в военкомат с автомоек на улице Жуковского в Новосибирске

Сотрудники военного следственного отдела СК России по Новосибирскому гарнизону вместе с полицейскими и специалистами Управления по вопросам миграции провели рейд по автомоечным станциям Заельцовского района.
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