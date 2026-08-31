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КХЛ обиделась на журналистов и отказала им в аккредитации

КХЛ обиделась на журналистов и отказала им в аккредитации

Елена Никитченко/ТАСС Громкий скандал произошел в российском хоккее. КХЛ отказала в сезонных аккредитациях сразу нескольким известным авторам, которые много лет освещали чемпионат.

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