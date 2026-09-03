Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Пока не удаётся установить причину сползания грунта на Большой Советской

Пока не удаётся установить причину сползания грунта на Большой Советской

Накануне в город вновь прибыли эксперты из НИИ оснований и подземных сооружений имени Н.М. Герсеванова В Смоленске продолжаются работы по выявлению причин сползания грунта на Большой Советской улице.

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