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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алонсо о Джеймсе в полузащите: «Он чувствует себя очень уверенно и может конкурировать в АПЛ. Рис играет важную роль и помогает партнерам – они следуют за ним»

Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо оценил игру защитника команды Риса Джеймса . О том, может ли Джеймс стать игроком мирового класса в полузащите «Я бы сказал, да.

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