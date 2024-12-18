Банк ДОМ.РФ запускает акселерационную программу по привлечению инвестиций для малого и среднего бизнеса

Банк ДОМ.РФ совместно с компанией МИРА (Moscow IR Accelerator) открывает инвестиционный акселератор для предприятий малого и среднего бизнеса по привлечению стратегических инвесторов, фондов, проведению пре-IPO и IPO.
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