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Новый Нижегородский

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Минпромторг поставил крест на поставках недорогих машин через...

Минпромторг поставил крест на поставках недорогих машин через...

Минпромторг поставил крест на поставках недорогих машин через страны ЕАЭСРоссия никак не может восстановить производство автомобилей после ухода западных компаний, но продолжает наносить удар за ударом по дешевым иномаркам, в том числе подержанным.

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