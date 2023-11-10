Минпромторг поставил крест на поставках недорогих машин через страны ЕАЭСРоссия никак не может восстановить производство автомобилей после ухода западных компаний, но продолжает наносить удар за ударом по дешевым иномаркам, в том числе подержанным.
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