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Спички - не игрушка

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  • Бауржан Сатпаев
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Мигрантские дружины и контроль над силовиками: В МВД дали жёсткий ответ на предложение диаспор

Мигрантские дружины и контроль над силовиками: В МВД дали жёсткий ответ на предложение диаспор

МВД дало жёсткий ответ на попытку диаспор взять под контроль русские народные дружины. Попытки продвинуть своих "прилежных" иностранных специалистов в работу по надзору за мигрантами будут пресечены на корню.

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