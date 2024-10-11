Мигрантские дружины и контроль над силовиками: В МВД дали жёсткий ответ на предложение диаспор

МВД дало жёсткий ответ на попытку диаспор взять под контроль русские народные дружины. Попытки продвинуть своих "прилежных" иностранных специалистов в работу по надзору за мигрантами будут пресечены на корню.
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