3 сентября. Псковичи встретили во всеоружии День солидарности в борьбе с терроризмом!

В минувший четверг страна отметила День солидарности в борьбе с терроризмом – в память о трагических событиях, которые произошли в 2004 году в Бесланской школе.
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