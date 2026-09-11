Politico: ЕС давит на Бельгию, требуя отдать российские активы для Украины

Ряд стран ЕС во главе с ФРГ усиливают давление на Бельгию, пытаясь добиться её согласия на использование замороженных российских активов для финансирования Украины, фактически выдвигая Брюсселю ультиматум: согласиться на такую схему или выделять Киеву средства из общего бюджета ЕС за счёт сокращения финансирования фермеров или регионов, сообщает Politico со ссылкой на четырёх европейских дипломатов и чиновников.