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Русская весна

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Politico: ЕС давит на Бельгию, требуя отдать российские активы для Украины

Politico: ЕС давит на Бельгию, требуя отдать российские активы для Украины

Ряд стран ЕС во главе с ФРГ усиливают давление на Бельгию, пытаясь добиться её согласия на использование замороженных российских активов для финансирования Украины, фактически выдвигая Брюсселю ультиматум: согласиться на такую схему или выделять Киеву средства из общего бюджета ЕС за счёт сокращения финансирования фермеров или регионов, сообщает Politico со ссылкой на четырёх европейских дипломатов и чиновников.

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