58-летняя Сальма Хайек снялась топлес

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Мексикано-американская актриса, кинорежиссер и продюсер Сальма Хайек снялась топлес. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).