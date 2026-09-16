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Глеб — об Аршавине: «Андрюхе плевать на чужое мнение, он уверен в себе. Это сказывалось и на его игре»

Глеб — об Аршавине: «Андрюхе плевать на чужое мнение, он уверен в себе. Это сказывалось и на его игре»

Бывший футболист лондонского «Арсенала» и сборной Белоруссии Александр Глеб рассказал, что продолжал следить за канонирами, когда к ним перешел Андрей Аршавин.

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