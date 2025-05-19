22-летняя челябинка погибла в “Колесе смерти” в цирке

Девушка не является артисткой цирка. Что произошло, рассказали представители профессии.17 мая 2025 года в Магнитогорском филиале Росгосцирка произошел несчастный случай, унесший жизнь 22-летней Виктории Баландиной — спортсменки, кандидата в мастера спорта по спортивной акробатике, участницы женской тройки "FOX" из Челябинска.