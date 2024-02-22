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Темпы роста экономики России на фоне санкций удивили МВФ

Темпы роста экономики России на фоне санкций удивили МВФ

Россия продемонстрировала впечатляющий экономический рост в последние годы, несмотря на международные санкции.

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Комментарии
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Россиянин
Первое: Воровать и выводить наворованное стало невозможно и бессмысленным. Отберут. Второе: Стали спрашивать у ответственных лиц по полной за выполнение госзаказов, иначе присядешь, возможно с конфискацией. Третье: Перестали завозить товары из-за границы, и естественно получать откаты за это от иностранных фирм. Вот и возник рост экономики. Отсюда и следует  сделать соответствующие выводы на будущее: Воровство, безответственность и жадность. Вот три кита, способные загнать любую страну в экономическую. Следовательно, нужно проработать систему исключающую воровство. Для этого придуман цифровой рубль, где можно отследить буквально за каждой копейкой. Воровать практически невозможно. (Может из-за этого идет тихое сопротивление цифровизации экономики?) При цифровой экономике, ответственность буквально прописана. За срыв придется держать персональную ответственность. Ну и третье: При выполнение первых двух условий, третье отпадает само собой, так как, теряет смысл завозить что либо. Изготовим сами.
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