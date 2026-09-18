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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Феррер о том, что Зверев выиграл два «Шлема» в сезоне: «Я никогда в нем не сомневался, потому что Саша умеет прибавлять в важные моменты»

Давид Феррер высказался о победах Александра Зверева  на турнирах «Большого шлема» в этом сезоне. – Вы шесть месяцев тренировали Зверева в 2020-м и хорошо знаете его характер и психологию.

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