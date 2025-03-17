"Героизм - не украшение". Эксперт возмутился изображением бойцов СВО на кружках и подушках

Полковник запаса заявил amic.ru, что монетизация героев недопустима, но свое слово должна сказать общественность Использование изображений бойцов СВО для увеличения продаж товаров на маркетплейсах с точки зрения этики недопустимо, однако инициатива в регулировании этого вопроса должна исходить прежде всего от общественных организаций, заявил amic.