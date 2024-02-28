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В Орловской области дорожники готовятся к паводкам, а местные чиновники к талым водам в июне

В Орловской области дорожники готовятся к паводкам, а местные чиновники к талым водам в июне

Федеральные дорожники подготовились к паводкам в Орловской области: ФКУ «Упрдор Москва-Бобруйск» подготовило 240 кубометров пиломатериалов, щебня, гравия и керамзита для ликвидации возможных паводков в Орловской, Калужской, Смоленской, Брянской областях.

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