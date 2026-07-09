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Аргументы недели

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ФСБ раскрыла мошенничество адвоката, обещавшего клиенту свободу за 2,7 млн

ФСБ раскрыла мошенничество адвоката, обещавшего клиенту свободу за 2,7 млн

Во Владивостоке защитник превратился в обвиняемого. Член краевой коллегии адвокатов попался на банальной схеме: он убедил арестованного клиента выложить огромную сумму за то, чего не мог сделать в принципе.

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