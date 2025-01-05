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Царьград

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Сначала Кадыров пошёл против генерала, а теперь и депутат осмелился

Сначала Кадыров пошёл против генерала, а теперь и депутат осмелился

Все мы помним, как несколько недель тому назад глава Чечни Рамзан Кадыров пошёл против генерала Бастрыкина.

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Комментарии
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Иван Щукин
Видно и спикер нижней палаты, господин Володин, согласен с высказываниями этого придурка, &quot;слуги народа&quot;,  Олегом Матвейчевым, раз не одергивает и не ставит вопрос о его статусе &quot;слуги народа&quot;!
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17 час.
Андрей
А что это слуга народа сделал для того, чтобы в России не было демографической проблемы без завоза &quot;ценных специалистов&quot; из Сразии?
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7 час.

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