Сначала Кадыров пошёл против генерала, а теперь и депутат осмелился

Видно и спикер нижней палаты, господин Володин, согласен с высказываниями этого придурка, "слуги народа", Олегом Матвейчевым, раз не одергивает и не ставит вопрос о его статусе "слуги народа"!

Андрей

А что это слуга народа сделал для того, чтобы в России не было демографической проблемы без завоза "ценных специалистов" из Сразии?