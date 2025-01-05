Все мы помним, как несколько недель тому назад глава Чечни Рамзан Кадыров пошёл против генерала Бастрыкина.
Сначала Кадыров пошёл против генерала, а теперь и депутат осмелился
Комментарии
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Иван Щукин
Видно и спикер нижней палаты, господин Володин, согласен с высказываниями этого придурка, "слуги народа", Олегом Матвейчевым, раз не одергивает и не ставит вопрос о его статусе "слуги народа"!
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17 час.
Андрей
А что это слуга народа сделал для того, чтобы в России не было демографической проблемы без завоза "ценных специалистов" из Сразии?
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7 час.
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