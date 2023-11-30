Очень стеснительную пантеру сфотографировал натуралист в Индии

Ради уникальных кадров фотограф Шааз Джунг несколько недель выслеживал пантеру в джунглях Индии.Чтобы запечатлеть на фото робкую дикую кошку натуралист преодолел множество преград и в течение многих дней практически жил в лесу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии