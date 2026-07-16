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Личный вертолёт, особняк на Рублёвке и забвение: как сложилась судьба светской львицы Елены Бонд

Личный вертолёт, особняк на Рублёвке и забвение: как сложилась судьба светской львицы Елены Бонд

В конце девяностых имя Елены Бонд ассоциировалось с запредельной роскошью: огромный особняк на Рублёвке, личный вертолёт, подаренный влиятельным покровителем, и регулярное появление в кулуарах светской хроники.

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