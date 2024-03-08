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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лыжницы, попавшие в завал на Спартакиаде учащихся: «Это был ужас, просто мясорубка. Трасса – каша, туман, ничего не видно буквально на 10 метров»

Завал произошел во время масс-старта девушек на 10 км в рамках Спартакиады учащихся. Соревнования проходят на лыжно-биатлонной трассе «Лаура» в Сочи.

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