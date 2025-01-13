В Петербурге убрали снег у Архивного комитета

И расчистили дорогу для сотрудников и посетителей В Петербурге после залпового снегопада за вчерашний день и сегодня очистили дорогу для сотрудников и посетителей городских архивов, сообщил на своей странице во «ВКонтакте» председатель Архивного комитета Петр Тищенко.