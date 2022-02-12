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Прокуратура начала проверку после обнаружения тела девочки с ожогами под Челябинском

Прокуратура начала проверку после обнаружения тела девочки с ожогами под Челябинском

Челябинск, 12 февраля. Тело десятимесячной малышки с ожогами было обнаружено в Октябрьском районе. По факту гибели младенца прокуратура организовала проверку, чтобы установить все обстоятельства трагедии, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

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