Прокуратура начала проверку после обнаружения тела девочки с ожогами под Челябинском

Челябинск, 12 февраля. Тело десятимесячной малышки с ожогами было обнаружено в Октябрьском районе. По факту гибели младенца прокуратура организовала проверку, чтобы установить все обстоятельства трагедии, сообщили в пресс-службе надзорного органа.