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Президент Сербии Александр Вучич после выборов в северном Косово обвинил Запад в оккупации сербского народа

Президент Сербии Александр Вучич после выборов в северном Косово обвинил Запад в оккупации сербского народа

Президент Сербии Александр Вучич после прошедших 23 апреля в северном Косово выборов в местные органы власти обвинил Запад в оккупации сербского народа.

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