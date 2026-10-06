Кроссоверы HAVAL для города и путешествий: какие требования водителей они учитывают?

Современный кроссовер все чаще выбирают как универсальный автомобиль на каждый день. От него ждут удобства в городском потоке, уверенного поведения на загородных маршрутах, достаточного пространства для семьи и багажа, а также технологий, которые делают поездки проще.
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