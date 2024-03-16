В Госдуме обсудят поправки в законодательство для борьбы со сталкерами

В Госдуме заявили о намерении обсудить поправки в законодательство для борьбы со сталкерами. За преследование человека против его воли должно быть предусмотрено наказание в виде штрафа или принудительных работ, заявил председатель комитета нижней палаты по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.