В Госдуме обсудят поправки в законодательство для борьбы со сталкерами

В Госдуме заявили о намерении обсудить поправки в законодательство для борьбы со сталкерами. За преследование человека против его воли должно быть предусмотрено наказание в виде штрафа или принудительных работ, заявил председатель комитета нижней палаты по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
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