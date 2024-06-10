СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 199 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Никулин
    пока мы тянем резину и ищем мифические красные линии -нас начнут гасить...одного фанатизма наших ребят на фронте мало..ДРОНЫ, ИСТРЕБИТЕЛ...
  • Леонид Никулин
    а мы что думали-что как в сказке все бросятся нам на шею с пряниками .. заходить надо не как к типа своим -привет ..м...В ЛНР российских ...
  • льюис кэрролл
    И снится Израильтянам кошмар. Пришел Сталин и нанес свои 10 ударов. А Путин еще и пинка добавил)))Путин готовится н...

Путин готовится нанести 10 "сталинских" ударов по Западу. Элита США предлагает свои условия. Об этом рассказал Кедми

Путин готовится нанести 10 "сталинских" ударов по Западу. Элита США предлагает свои условия. Об этом рассказал Кедми

Интересная жизнь с Vera Star Российский лидер, Владимир Путин, стремится к убедительной победе над частью коллективного Запада, представленной объединенной Европой, путем принятия решительных мер, которые затронут все государства Старого Света.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Кошмар
А чего ты ещё ждал от еврея Кедми? Он уже лет 10 только сплетнями и занимается.😃😃😃
Ответить
55 мин.
ВТ
Врам Тавризов
Кажется, у Путины теперь вместо своей ещё 2 головы - Хазин и Кедми Думаю наш  Президент страшно обидится и пошлёт их лесом ... за думы вместо него
Ответить
32 мин.
льюис кэрролл
И снится Израильтянам кошмар. Пришел Сталин и нанес свои 10 ударов. А Путин еще и пинка добавил)))
Ответить
20 мин.

Картина дня

наверх