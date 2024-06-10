Путин готовится нанести 10 "сталинских" ударов по Западу. Элита США предлагает свои условия. Об этом рассказал Кедми

Кошмар А чего ты ещё ждал от еврея Кедми? Он уже лет 10 только сплетнями и занимается.😃😃😃

ВТ Врам Тавризов Кажется, у Путины теперь вместо своей ещё 2 головы - Хазин и Кедми Думаю наш Президент страшно обидится и пошлёт их лесом ... за думы вместо него