Более 300 вакансий для людей с инвалидностью предлагают в Карелии

О вакансиях для людей с инвалидностью рассказали в Управлении труда и занятости Карелии. Специалисты требуются на такие вакансии как слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, графический дизайнер, специалист по закупкам, старший рыбовод.