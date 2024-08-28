Более 300 вакансий для людей с инвалидностью предлагают в Карелии

О вакансиях для людей с инвалидностью рассказали в Управлении труда и занятости Карелии. Специалисты требуются на такие вакансии как слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, графический дизайнер, специалист по закупкам, старший рыбовод.
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