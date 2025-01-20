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Закон и Порядок

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  • Владимир Акулов
    Механизм обмана  там  такой  : бесплатные  квартиры  дают  за  взятки...Как  гражданство  дают  за  деньги  ,  кто  э..."У нас получилось...
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Счастливых обладателей жилищного сертификата в Мытищах крышует ДУМ? Внезапно, однако

Счастливых обладателей жилищного сертификата в Мытищах крышует ДУМ? Внезапно, однако

Территория эгоцентризма Интересную информацию раскопал тг-канал Псы с городских окраин. В принципе, что у матери семейства Тахмины ,муж которой рвется за нероссийский флаг, есть теологическое образование и она ведет занятия для маленьких девочек-мусульманок было озвучено и щедрым дарителем чиновницей Купецкой.

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