Политнавигатор Президент РФ Владимир Путин не намерен идти на мирные переговоры с Украиной и уверен, что нанесет ей военное поражение Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Новое время» заявил бежавший из России политолог Иван Преображенский, получивший статус иностранного агента.
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