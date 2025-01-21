Нижегородские МФЦ будут оказывать услуги по биометрии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 января, ФедералПресс. В Нижегородской области начнется реализация пилотного проекта по обслуживанию граждан в МФЦ без предъявления паспорта на базе государственной Единой биометрической системы.
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