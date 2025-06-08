Выставка про освободительные походы русской армии, транзит через Литву. Калининград за неделю

На неделе калининградцы вспоминали изгнание Наполеона с русских земель, обсуждали новые правила транзита через литовскую территорию и разрушение могил владельцем участка, на котором расположено кладбище в Зеленоградском районе.
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