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Царьград

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Телеканал "Общественное": взрывы произошли в Кривом Роге

Телеканал "Общественное": взрывы произошли в Кривом Роге

В пятницу в Кривом Роге, Днепропетровская область, вновь прозвучали взрывы на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное".

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