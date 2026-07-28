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Происшествия

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Участковые уполномоченные полиции и общественники провели профилактическое мероприятие на улицах Уссурийска Приморского края

В рамках акции «Забота» участковые уполномоченные отдела МВД России по городу Уссурийску совместно с представителями территориального общественного самоуправления вышли на улицы города и провели масштабное мероприятие по профилактике мошенничества.

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