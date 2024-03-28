Болсонару опроверг слухи о попытках скрыться в посольстве Венгрии

Адвокаты бывшего бразильского лидера Жаира Болсонару направили письмо судье верховного суда Александру ди Мораешу, в котором назвали нелогичными предположения о намерении политика найти убежище в посольстве Венгрии.
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