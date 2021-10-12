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В Китае отвергли беспочвенные американские обвинения в нерыночной политике

В Китае отвергли беспочвенные американские обвинения в нерыночной политике

ПЕКИН, 12 окт - РИА Новости. Китайская сторона отвергает беспочвенные обвинения США в том, что власти КНР ведут "нерыночную политику", заявил замминистра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн.

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