В Китае отвергли беспочвенные американские обвинения в нерыночной политике

ПЕКИН, 12 окт - РИА Новости. Китайская сторона отвергает беспочвенные обвинения США в том, что власти КНР ведут "нерыночную политику", заявил замминистра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн.
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