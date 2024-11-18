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Московский комсомолец в Израиле

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Мэр Амстердама переобулась не приходя в сознание

Мэр Амстердама переобулась не приходя в сознание

 В Амстердаме после серьезных столкновения между болельщиками израильского футбольного клуба «Маккаби» Тель-Авив и местными молодыми людьми, в основном марокканского и ближневосточного происхождения, произошли существенные идеологические изменения .

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