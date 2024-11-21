Мия Бойка объяснила, почему не извинилась перед девочкой-квадробером из Надыма

Певица Мия Бойка и мама девочки-квадробера Марьяны из Надыма встретились на шоу «Пусть говорят», где обменялись мнениями по ситуации вокруг резонансной истории на концерте, где артистка нелестно высказалась об увлечении девочки квадроберством.
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