Мия Бойка объяснила, почему не извинилась перед девочкой-квадробером из Надыма

Певица Мия Бойка и мама девочки-квадробера Марьяны из Надыма встретились на шоу «Пусть говорят», где обменялись мнениями по ситуации вокруг резонансной истории на концерте, где артистка нелестно высказалась об увлечении девочки квадроберством.