Врут нацисты: кто забывает прошлое, повторит его

Прописные истины приходится то и дело повторять, иначе забудут. Двадцать седьмого января сорок пятого года войска Первого Украинского фронта, названного так, когда он выбивал немцев с севера Советской Украины, вошли в польские города Освенцим – Освящённый – и Бжезинка – Берёзовка – с отделениями концлагеря.