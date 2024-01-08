Россияне смогут получить от государства дополнительные средства на пенсию

В России в этом году заработает программа долгосрочных сбережений граждан, которая позволит самостоятельно копить на пенсию, а государство будет софинансировать вложения на сумму до 36 тысяч рублей в год.
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