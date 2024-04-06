Кардиолог рассказала о питании, помогающем избежать атеросклероза

Атеросклероз — это заболевание, при котором в сосудах развиваются атеросклеротические бляшки. О том, какие продукты способствуют развитию заболевания и как скорректировать рацион, чтобы его избежать, «Известиям» 6 апреля рассказала врач-кардиолог «СМ-Клиники» Анастасия Фомичева.