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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фернандес впервые с февраля 2022-го вышла в финал WTA и вернется в топ-50

60-я ракетка мира Лейла Фернандес победила №37 Анну Блинкову в полуфинале в Гонконге – 6:2, 7:5. 21-летняя канадка вышла в финал на уровне WTA впервые с февраля прошлого года, когда взяла титул в Монтеррее.

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