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Госдума подготовила предложение, которое обрадует русских: Особое обращение уже направили в Минтруда

Госдума подготовила предложение, которое обрадует русских: Особое обращение уже направили в Минтруда

В Госдуме предложили сделать День семьи, любви и верности выходным в России, что должно обрадовать всех без исключения.

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