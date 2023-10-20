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Украинцы призвали Зеленского наказывать командиров ВСУ за неудачи на поле боя

Украинцы призвали Зеленского наказывать командиров ВСУ за неудачи на поле боя

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием привлекать к ответственности командиров ВСУ за огромное количество погибших, раненых, пленных и пропавших без вести боевиков.

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