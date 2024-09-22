Радомир Маркуш 21 сентября 2024 г., 17:33 Самостийные говоруны сообщили о возникновении чудовищного дисбаланса сил в Каменском и Орехово в пользу армии России Известный российский военный корреспондент Александр Коц рассказал о ситуации в зоне проведения специальной военной операции (СВО).